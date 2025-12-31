Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской Армии

    Армия
    • 31 декабря, 2025
    • 11:10
    Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской Армии

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской Армии по случаю 31 Декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

    "Господа офицеры, товарищи прапорщики, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты, матросы, государственные служащие и гражданские работники!

    Сердечно поздравляю вас с 31 Декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, желаю каждому из вас крепкого здоровья.

    Выражаю каждому из вас благодарность за верность Военной присяге, самоотверженность в трудной и почетной службе. Как и всегда, в эти праздничные дни мы с уважением вспоминаем наших шехидов, отдавших свои жизни за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана, чтим их незабываемую память.

    От всего сердца поздравляю каждого из вас с 31 Декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, желаю вам крепкого здоровья, долголетия, семейного счастья, успехов в почетной службе Родине, независимому Азербайджанскому государству.

    Поздравляю с праздником!"

