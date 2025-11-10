İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatının ilk qalib ölkələri məlum olub

    Fərdi
    • 10 noyabr, 2025
    • 18:28
    Aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatının ilk qalib ölkələri məlum olub

    Gəncə İdman Sarayında Aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatı uğurla davam edir.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının təşkilatçılığı ilə baş tutan yarışda Avropanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş ən istedadlı gimnastlar birincilik uğrunda mübarizə aparır.

    Çempionatın ikinci günündə 15 yaşadək idmançılar arasında üçlük, fərdi və qarışıq cütlük kateqoriyalarında, eləcə də gənclər arasında fərdi, qrup və aerodans proqramları üzrə təsnifat mərhələləri keçirilib.

    Yarışların gedişində iştirakçılar texniki bacarıqlarını, sinxronluq və bədii təqdimat səviyyələrini nümayiş etdiriblər. Təsnifat mərhələsinin nəticələrinə əsasən, ən yüksək xal toplayan gimnastlar final mərhələsinə vəsiqə qazanıblar.

    İkinci gündə baş tutan komanda hesabında mükafatlandırma mərasimində gənclər yaş kateqoriyası üzrə 1-ci yerdə İspaniya, 2-ci yerdə İtaliya, 3-cü yerdə Rumıniya, 15 yaşadək idmançılar arasında 1-ci yerdə Macarıstan, 2-ci yerdə Ukrayna, 3-cü yerdə Litva komandası yer alıb.

    Qeyd edək ki, Avropa çempionatı çərçivəsində final mərhələləri və qaliblərin mükafatlandırma mərasimi 11 noyabr tarixində baş tutacaq.

    aerobika gimnastikası Avropa çempionatı

    Son xəbərlər

    18:38

    London COP29-da iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə töhfəyə görə Bakıya təşəkkür edib

    COP29
    18:28
    Foto

    Aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatının ilk qalib ölkələri məlum olub

    Fərdi
    18:23

    Azərbaycan Türkiyədən oktyabrda elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 15 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    18:21
    Foto

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı İslamiadanı üç medalla başa vurub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    18:11

    Qubada kişi balta xəsarətləri alıb, qohumu saxlanılıb

    Hadisə
    18:05
    Video

    Bakıda "Mercedes" dərəyə aşıb, xəsarət alan var

    Hadisə
    18:01

    Serbiya parlamentinin sədri Ukraynada səfərdədir

    Digər ölkələr
    17:57

    "Funq-Vonq" super qasırğası səkkiz nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    17:46

    Muxtar Babayev COP30-da iqlim maliyyələşməsi sahəsində hesabatlılıq üçün çağırış edib

    COP29
    Bütün Xəbər Lenti