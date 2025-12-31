Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Министр: Армия вносит вклад в созидательную работу на освобожденных территориях

    Армия
    • 31 декабря, 2025
    • 11:29
    Министр: Армия вносит вклад в созидательную работу на освобожденных территориях

    Доблестная Азербайджанская Армия, бдительно охраняя Родину, вносит достойный вклад в восстановительно-созидательные работы на освобожденных территориях.

    Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова личному составу Азербайджанской Армии по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

    "Уверен, что и впредь, оставаясь верными Конституции Азербайджана, Военной присяге и уставам, вы будете постоянно усиливать боевую и морально-психологическую подготовку, еще больше повышать свои усилия и способности для достижения новых успехов в службе", - подчеркнул министр.

    Закир Гасанов Азербайджанская армия
    Nazir: Ordumuz Qarabağda Vətənimizin keşiyində ayıq-sayıq dayanmaqla quruculuq işlərinə töhfə verir

    Лента новостей