Министр: Армия вносит вклад в созидательную работу на освобожденных территориях
Армия
- 31 декабря, 2025
- 11:29
Доблестная Азербайджанская Армия, бдительно охраняя Родину, вносит достойный вклад в восстановительно-созидательные работы на освобожденных территориях.
Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова личному составу Азербайджанской Армии по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
"Уверен, что и впредь, оставаясь верными Конституции Азербайджана, Военной присяге и уставам, вы будете постоянно усиливать боевую и морально-психологическую подготовку, еще больше повышать свои усилия и способности для достижения новых успехов в службе", - подчеркнул министр.
