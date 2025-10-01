Определены очередные медалисты III Игр СНГ

Определились очередные медалисты III Игр СНГ.

Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, представительница России Анастасия Чернышова завоевала золотую медаль по плаванию на дистанции 200 метров вольным стилем.

Серебро завоевала Таисия Короткова из Казахстана, бронзу - Ксения Мастович из Беларуси.

В женском заплыве на 50 метров на спине золотую медаль завоевала Анастасия Кобзарь из России, серебряную - Маргарита Зайцева из Казахстана, а бронзовую - Анастасия Василенко из Беларуси.