Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Определены очередные медалисты III Игр СНГ

    Индивидуальные
    • 01 октября, 2025
    • 10:49
    Определены очередные медалисты III Игр СНГ

    Определились очередные медалисты III Игр СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, представительница России Анастасия Чернышова завоевала золотую медаль по плаванию на дистанции 200 метров вольным стилем.

    Серебро завоевала Таисия Короткова из Казахстана, бронзу - Ксения Мастович из Беларуси.

    В женском заплыве на 50 метров на спине золотую медаль завоевала Анастасия Кобзарь из России, серебряную - Маргарита Зайцева из Казахстана, а бронзовую - Анастасия Василенко из Беларуси.

    III Игры стран СНГ медали соревнования
    III MDB Oyunları: Üzgüçülükdə növbəti medalçılar bəlli olub - YENİLƏNİR-3

    Последние новости

    11:04
    Фото

    Сахиба Гафарова примет участие в 11-м Саммите спикеров парламентов стран G20

    Милли Меджлис
    11:04

    Заур Микаилов: Будут приняты масштабные меры по сокращению потерь воды

    Инфраструктура
    11:04

    Азербайджан обсудил с АБР приватизацию компаний, входящих в AZCON Holding

    ИКТ
    11:02

    Президент Кыргызстана предложил вернуть смертную казнь за тяжкие преступления

    В регионе
    11:01

    Министр: Азербайджан наращивает инвестиции в защиту водных ресурсов

    АПК
    10:57

    Меджнун Мамедов: Разрабатывается дорожная карта цифровых технологий и ИИ

    АПК
    10:55

    Euronews: Бакинский форум безопасности стал платформой для конструктивного диалога

    Внешняя политика
    10:52

    Трамп сегодня планирует подписать ряд указов на фоне шатдауна

    Другие страны
    10:50

    Азербайджан завоевал еще одну серебряную медаль на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    Лента новостей