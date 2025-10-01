İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında növbəti medalçılar müəyyənləşib - YENİLƏNİB

    Fərdi
    • 01 oktyabr, 2025
    • 10:30
    Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında növbəti medalçılar müəyyənləşib - YENİLƏNİB

    Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında növbəti medalçılar bəlli olub.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, qadınların yarışında 50 metr məsafəyə arxasıüstə üzməkdə qalib müəyyənləşib.

    Rusiyalı Anastasiya Kobzar qızıl, qazaxıstanlı Marqarita Zaytseva gümüş, belaruslu Anastasiya Vasilenko bürünc medal qazanıb.

    Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında növbəti medalçılar müəyyənləşib.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Rusiya təmsilçisi Anastasiya Çernışova 200 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzməkdə qızıl mükafata sahib çıxıb.

    Gümüş medalı qazaxıstanlı Taisiya Korotkova "bürünc"ü isə Belarusdan olan Kseniya Mastoviç qazanıb.

    III MDB Oyunları üzgüçülük Gəncə İdman Sarayı medal
    Определены очередные медалисты III Игр СНГ

    Son xəbərlər

    10:58

    FAO: Kənd təsərrüfatında innovasiyaların tətbiqi əlçatan olmalıdır

    ASK
    10:52

    Agentlik: Əhalinin böyük hissəsinin müasir tullantı suyu xidmətlərinə çıxışı yoxdur

    İnfrastruktur
    10:52

    Qırğızıstanda ölüm cəzasının tətbiq edilməsi təklif olunub

    Digər ölkələr
    10:50

    Ruslan Xəlilov: "EBRD-nin istiqraz emissiyası kapital bazarında dərinləşməyə xidmət edir"

    Maliyyə
    10:50
    Foto

    Naxçıvanda növbəti əmək yarmarkası keçirilib

    Sosial müdafiə
    10:46
    Foto

    Azərbaycan İƏT-in Mərkəzi Banklarının 7-ci Forumunda təmsil olunub

    Maliyyə
    10:43

    "Bakcell" 14 prestijli avtomobil və hədiyyələrlə bol lotereyaya başladı

    İKT
    10:42

    Azərbaycan ADB ilə "AZCON Holding"ə daxil olan şirkətlərin özəlləşdirilməsini müzakirə edib

    İKT
    10:42

    Belarus idman nazirinin müavini: "Gəncəyə gələndə nostalji hisslər keçirdim"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti