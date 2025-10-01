Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında növbəti medalçılar müəyyənləşib - YENİLƏNİB
Fərdi
- 01 oktyabr, 2025
- 10:30
Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında növbəti medalçılar bəlli olub.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, qadınların yarışında 50 metr məsafəyə arxasıüstə üzməkdə qalib müəyyənləşib.
Rusiyalı Anastasiya Kobzar qızıl, qazaxıstanlı Marqarita Zaytseva gümüş, belaruslu Anastasiya Vasilenko bürünc medal qazanıb.
Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında növbəti medalçılar müəyyənləşib.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Rusiya təmsilçisi Anastasiya Çernışova 200 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzməkdə qızıl mükafata sahib çıxıb.
Gümüş medalı qazaxıstanlı Taisiya Korotkova "bürünc"ü isə Belarusdan olan Kseniya Mastoviç qazanıb.
Son xəbərlər
10:58
FAO: Kənd təsərrüfatında innovasiyaların tətbiqi əlçatan olmalıdırASK
10:52
Agentlik: Əhalinin böyük hissəsinin müasir tullantı suyu xidmətlərinə çıxışı yoxdurİnfrastruktur
10:52
Qırğızıstanda ölüm cəzasının tətbiq edilməsi təklif olunubDigər ölkələr
10:50
Ruslan Xəlilov: "EBRD-nin istiqraz emissiyası kapital bazarında dərinləşməyə xidmət edir"Maliyyə
10:50
Foto
Naxçıvanda növbəti əmək yarmarkası keçirilibSosial müdafiə
10:46
Foto
Azərbaycan İƏT-in Mərkəzi Banklarının 7-ci Forumunda təmsil olunubMaliyyə
10:43
"Bakcell" 14 prestijli avtomobil və hədiyyələrlə bol lotereyaya başladıİKT
10:42
Azərbaycan ADB ilə "AZCON Holding"ə daxil olan şirkətlərin özəlləşdirilməsini müzakirə edibİKT
10:42