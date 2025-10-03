Определен бронзовый призер соревнований по футболу на III Играх СНГ
Индивидуальные
- 03 октября, 2025
- 17:51
Определен бронзовый призер соревнований по футболу на III Играх стран СНГ.
Как сообщает корреспондент Report, в матче за третье место встретились сборные Беларуси и Таджикистана.
Игра завершилась победой Беларуси со счетом 2:0.
Отметим, что соревнования по футболу завершатся завтра. Сборная Азербайджана в финале встретится с командой России.
