    Определен бронзовый призер соревнований по футболу на III Играх СНГ

    • 03 октября, 2025
    • 17:51
    Определен бронзовый призер соревнований по футболу на III Играх СНГ

    Определен бронзовый призер соревнований по футболу на III Играх стран СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report, в матче за третье место встретились сборные Беларуси и Таджикистана.

    Игра завершилась победой Беларуси со счетом 2:0.

    Отметим, что соревнования по футболу завершатся завтра. Сборная Азербайджана в финале встретится с командой России.

