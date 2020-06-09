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Олимпийскому чемпиону-азербайджанцу не выдают причитающиеся деньги

Олимпийскому чемпиону-азербайджанцу не выдают причитающиеся деньги

Тяжелоатлет, азербайджанец Ниджат Рагимов обратился в Федерацию тяжелой атлетики Республики Казахстан.

Как сообщает Report, наряду с представляющим Казахстан 27-летним спортсменом, обращения также направили другие члены сборной - Рустам Сыбай, Карина Горичева, Ибрагим Берсанов, Айдар Казов и Денис Уланов. 

Они выступили с критикой в адрес федерации. 

На своей странице в Instagram Н.Рагимов написал: "Спонсора нет, денег нет. Вот, что говорят нам в федерации. Каждый раз завоевывая медали мы думаем о нашем государстве. Мы с гордостью стоим на пьедестале, где развевается флаг Казахстана. Никто не знает о цене этой победы. Мы знаем, что нас не ждет прекрасное будущее. Каждый из нас рано или поздно уйдет из спорта. Завтра нас забудут и исключат из списка. Уважаемая федерация, мы выполняем все поставленные вами задачи. Мы ждем от вас встречного шага". 

Отметим, что в 2015 году Ниджат Рагимов становился чемпионом мира в весовой категории 77 кг. Он победитель летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. С 2014 года представляет Казахстан. 

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