Олимпийскому чемпиону-азербайджанцу не выдают причитающиеся деньги

Тяжелоатлет, азербайджанец Ниджат Рагимов обратился в Федерацию тяжелой атлетики Республики Казахстан.

Как сообщает Report, наряду с представляющим Казахстан 27-летним спортсменом, обращения также направили другие члены сборной - Рустам Сыбай, Карина Горичева, Ибрагим Берсанов, Айдар Казов и Денис Уланов.

Они выступили с критикой в адрес федерации.

На своей странице в Instagram Н.Рагимов написал: "Спонсора нет, денег нет. Вот, что говорят нам в федерации. Каждый раз завоевывая медали мы думаем о нашем государстве. Мы с гордостью стоим на пьедестале, где развевается флаг Казахстана. Никто не знает о цене этой победы. Мы знаем, что нас не ждет прекрасное будущее. Каждый из нас рано или поздно уйдет из спорта. Завтра нас забудут и исключат из списка. Уважаемая федерация, мы выполняем все поставленные вами задачи. Мы ждем от вас встречного шага".

Отметим, что в 2015 году Ниджат Рагимов становился чемпионом мира в весовой категории 77 кг. Он победитель летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. С 2014 года представляет Казахстан.