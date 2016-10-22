Олимпийский фестиваль европейской молодежи в 2019 году может пройти в Баку

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Олимпийский фестиваль европейской молодежи (EYOF) в 2019 году не состоится в Беларуси.

Как сообщает Report, об этом в заявлении ТАСС сказал вице-президент Национального олимпийского комитета Максим Рыженков.

Он сообщил, что в 2019 году в Беларуси будут организованы II Европейские игры, а EYOF Европейские олимпийские комитеты поручат другой стране: "Азербайджан заинтересован в проведении фестиваля".

В свою очередь, вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнов в заявлении Report подтвердил намерение провести EYOF: "После вынесения решения о проведении II Европейских игр в Беларуси появился вариант организации фестиваля в другой стране. Мы выразили желание провести фестиваль у себя. Пока других кандидатов нет. Решение по данному вопросу будет вынесено в ближайшую неделю".

Отметим, что до сир пор в Азербайджане EYOF не проводился.