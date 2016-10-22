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    Олимпийский фестиваль европейской молодежи в 2019 году может пройти в Баку

    Азербайджан хочет провести спортивное мероприятие, которое не состоится в Беларуси

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Олимпийский фестиваль европейской молодежи (EYOF) в 2019 году не состоится в Беларуси. 

    Как сообщает Report, об этом в заявлении ТАСС сказал вице-президент Национального олимпийского комитета Максим Рыженков.

    Он сообщил, что в 2019 году в Беларуси будут организованы II Европейские игры, а EYOF Европейские олимпийские комитеты поручат другой стране: "Азербайджан заинтересован в проведении фестиваля".

    В свою очередь, вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнов в заявлении Report подтвердил намерение провести EYOF: "После вынесения решения о проведении II Европейских игр в Беларуси появился вариант организации фестиваля в другой стране. Мы выразили желание провести фестиваль у себя. Пока других кандидатов нет.  Решение по данному вопросу будет вынесено в ближайшую неделю". 

    Отметим, что до сир пор в Азербайджане EYOF не проводился.

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