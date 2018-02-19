Олимпиада-2018: В заездах мужских бобслейных двоек золотую медаль одновременно завоевали две страны

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ На проходящих в южнокорейском городе Пхенчхан XXIII Зимних Олимпийских играх завершились заезды мужских бобслейных двоек.

Как сообщает Report, олимпийское чемпионство приобрели две страны. Канадцы Джастин Криппс и Александр Копач, а также немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис показали результат 3 минуты 16,86 секунд. Оба дуэта завоевали золотые медали.

Бронза досталась двойке Оскар Мелбардис - Янис Стренга (Латвия), показавшей результат 3 минуты 16,91 секунд.