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    Олимпиада-2018: В заездах мужских бобслейных двоек золотую медаль одновременно завоевали две страны

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ На проходящих в южнокорейском городе Пхенчхан XXIII Зимних Олимпийских играх завершились заезды мужских бобслейных двоек.

    Как сообщает Report, олимпийское чемпионство приобрели две страны. Канадцы Джастин Криппс и Александр Копач, а также немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис показали результат 3 минуты 16,86 секунд. Оба дуэта завоевали золотые медали.

    Бронза досталась двойке Оскар Мелбардис - Янис Стренга (Латвия), показавшей результат 3 минуты 16,91 секунд. 

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