Олимпиада-2018: Россия завоевала первую золотую медаль

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Россия завоевала первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в южнокорейском городе Пхенчхан.

Как сообщает Report, соседняя страна завоевала золото в произвольной программе по фигурному катанию среди женщин. Алина Загитова стала чемпионкой, набрав 239,57 балла. Другая российская спортсменка Евгения Медведева завоевала серебро. 18-летняя фигуристка набрала 238,26 балла. Бронзовую медаль получила канадка Кейтлин Осмонд с 231,02 балла. А.Загитова стала одной из трех самых молодых чемпионов в Играх. Она отличилась в 15 лет и 255 дней. Это второй подобный показатель в истории Олимпиад. Рекорд принадлежит Таре Липицкой (США), завоевавшей золотую медаль на несколько часов раньше на Играх в Нагано в 15 лет и 255 дней.

Завершился кросс среди женщин в стиле фристайл. Первые 2 места заняли канадки Келси Серва и Бриттани Филан. Бронзовую медаль получила шведка Сандра Неслунда.

Отметим, что Канада с 10 золотыми, 8 серебряными и 9 бронзовыми медалями занимает третье место. Швеция с 5 золотыми, 5 серебряными на 6 месте, Россия с 1 золотой, 5 серебряными и 8 бронзовыми поднялась на 15 место.