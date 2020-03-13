Обсуждается вопрос об отмене Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

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Для принятия своевременных мер в борьбе с коронавирусом, Министерство молодежи и спорта временно приостановило деятельность находящихся в подчинении структуры Олимпийских спортивных комплексов и других спортивных учреждений и сооружений.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Кроме того, проводятся обсуждения для отмены ряда предстоящих в Баку соревнований, в том числе турнира "Большого шлема", чемпионата Европы среди взрослых по каратэ и Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Отметим, что также отложены республиканские чемпионаты и первенства страны.