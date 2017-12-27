Обнародованы виды спорта, в которых у азербайджанских спортсменов обнаружен допинг

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В 2017 году допинг-тест показал по 3 положительных результата в велоспорте и бодибилдинге, 2 положительных результата в гандболе и атлетике и 1 положительный результат в тяжелой атлетике.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам года заявила директор Национального антидопингового агентства Азербайджана Шафаг Гусейнли.

По ее словам, помимо положительных результатов, в бодибилдинге был обнаружен подозрительный атипичный случай.

Согласно антидопинговым правилам, нарушение не только положительный результат. В течение года был случай использования запрещенных препаратов, два отказа от прохождения допинг-теста, 1 добровольное признание, 8 случаев нарушения предоставления информации.

У 9 спортсменов были обнаружены анаболические препараты, у 3 – гормоны и метаболические модуляторы, у 2 – диуретические и маскирующие препараты, у 2 – симуляторы, у 1 – наркотики. Еще у одного обнаружены различные стероиды.