​Обнародовано количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами в 2015 году

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В этом году азербайджанские спортсмены на I Европейских играх "Баку-2015", на мировых и континентальных чемпионатах, а также на других международных соревнованиях в общей сложности завоевали 823 медали.

Об этом Report сообщил заведующий сектором прикладных видов спорта министерства молодежи и спорта Джабраил Гасанов.

По его словам, 321 из 823 медалей - золотые, 222 - серебряные, 280 - бронзовые. Что же касается медалей по олимпийским видам спорта, здесь количество золотых медалей составляет 105, серебряных - 61, бронзовых - 131 (всего 297 медалей).

Отметим, что в 2014 году азербайджанские спортсмены завоевали на престижных международных соревнованиях 805 медалей.

275 из них были золотыми, 255 - серебряными, еще 275 - бронзовыми.

Количество медалей по олимпийским видам спорта составило 278 (89 - золотые, 80 - серебряные, 109 - бронзовые).