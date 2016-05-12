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    Обнародована дата продажи билетов на IV Игры исламской солидарности

    Об этом заявил Азад Рагимов

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Билеты на IV Игры исламской солидарности, которые пройдут в Баку, начнут продаваться за 4 месяца до их начала.  

    Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта, главный исполнительный директор оперативного комитета Игр исламской солидарности (AISGOC) Азад Рагимов

    Он отметил, что билеты будут продаваться во всех спортивных сооружениях: "Пока не могу сказать о количестве билетов, которые будут выставлены на продажу".

    Отметим, что IV Игры исламской солидарности состоятся 12-22 мая следующего года.

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