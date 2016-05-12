Обнародована дата продажи билетов на IV Игры исламской солидарности

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Билеты на IV Игры исламской солидарности, которые пройдут в Баку, начнут продаваться за 4 месяца до их начала.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта, главный исполнительный директор оперативного комитета Игр исламской солидарности (AISGOC) Азад Рагимов.

Он отметил, что билеты будут продаваться во всех спортивных сооружениях: "Пока не могу сказать о количестве билетов, которые будут выставлены на продажу".

Отметим, что IV Игры исламской солидарности состоятся 12-22 мая следующего года.