Обнародован срок наказания азербайджанского велосипедиста, не прошедшего допинг-контроль

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Международный союз велосипедистов (UCI) обнародовал свое решение в связи с обнаруженным в анализе у члена азербайджанской элитной сборной и континентальной команды Synergy Baku Максима Аверина запрещенного мельдония.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации велоспорта Азербайджана, 31-летний спортсмен был отстранен от участия во всех соревнованиях, проводимых под эгидой UCI, сроком на 15 месяцев. Срок наказания исчисляется с момента, когда Максим подвергся хирургической операции, то есть начиная с декабря 2016 года, и завершится в конце марта 2018 года.

Отметим, что 10 марта этого года в ходе однодневного соревнования "Istiran Spring Trophy" в Хорватии взятый у Максима Аверина анализ показал положительный результат, поэтому со стороны UCI и Всемирного антидопингового агентства (WADA) начато расследование для определения того, с какой целью спортсмен использовал мельдоний. В результате расследования выяснилось, что Максим Аверин, перенесший операцию на плече в декабре прошлого года, использовал этот препарат по рекомендации врача и это ни в коем случае не служит улучшению спортивных достижений.

UCI, посчитавший неосторожное использование запрещенного мельдония как фактом, смягчающим обстоятельство, избежал долгосрочного отстранения спортсмена.