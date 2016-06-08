​Обнародован срок дисквалификации российской спортсменки Марии Шараповой

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Обнародован срок дисквалификации российской теннисистки Марии Шараповой.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации тенниса, М.Шарапову отстранили от соревнований на 2 года из-за употребления запрещенных лекарственных порепаратов.

Срок наказания прошедшей допинг-тест 29-летней теннисистки отсчитывается с 26 января 2016 года.

Отметим, что в организме М.Шараповой обнаружили запрещенный препарат милдронат.

Теннисистка начала принимать его в 2006 году, после того, как у нее возникли проблемы со здоровьем. С 1 января этого года данный препарат был включен в список запрещенных лекарств.