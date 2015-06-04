Обнародован список лицензионных соревнований по борьбе на Олимпиаде 2016 года

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Обнародован список соревнований, которым будет выдана лицензия по боксу на Летние олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Как сообщает Report, первые лицензии по вольной, греко-римской и женской борьбе будут завоеваны на чемпионате мира, который пройдет 7-12 сентября в Лас-Вегасе (США).

Спортсмены будут бороться в 18 весовых категориях. Вольноборцы будут соревноваться в 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг и 125 кг, борцы по греко-римской борьбе - в 59 кг, 66 кг, 75 кг, 85 кг, 98 кг и 130 кг, а женщины - в 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг и 75 кг весовых категориях. По каждому виду вольной и греко-римской борьбы в общем будут соревноваться 114 спортсмена, а по женской - 180 спортсменок. На чемпионате мира первая "пятерка" в каждой весовой категории получит лицензию на Рио-2016.

Страны и спортсмены, не сумевшие получить лицензию с первой попытки, получат шанс бороться на классификационных турнирах. Для азербайджанских борцов эти соревнования будут проводиться на европейском классификационном турнире 15-17 апреля 2016 года в сербском городе Зреньян, на мировом классификационном турнире 22-24 апреля в Улан-Баторе (Монголия) и на последнем мировом классификационном турнире 6-8 мая в Стамбуле.

Отметим, что XXXI Летние Олимпийские игры пройдут 5-21 августа 2016 года. Сборная независимого Азербайджана по борьбе до сегодняшнего дня на Олимпийских играх завоевала 14 медалей, из них 4 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых.