Обнародован состав сборной Азербайджана по вольной борьбе на Чемпионат Европы 

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Азербайджана по вольной борьбе, выставленный на Чемпионат Европы в Каспийске.

Как сообщает Report, на Чемпионат Европы отправятся: Георгий Эдишерашвили (57 кг), Мирджалал Гасанзаде (61 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Муртузали Муслимов (70 кг), Джошгун Азимов (74 кг), Джабраил Гасанов (79 кг), Александр Гостиев (86 кг), Шариф Шарифов (92 кг), Нурмагомед Гаджиев (97 кг) и Джамаледдин Мухаммедов (125 кг).

Возглавит нашу команду I вице-президент Федерации борьбы Фирдовси Умудов, помогать главному тренеру будут Залимхан Гусейнов и Ариф Абдуллаев.

Отметим, что Чемпионат Европы пройдет 4-6 мая. В настоящее время сборные Азербайджана и Италии находятся на совместных сборах в Олимпийском центре борьбы.