Обнародован состав сборной Азербайджана по борьбе на чемпионат мира

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборных Азербайджана по борьбе на чемпионат мира в неолимпийских категориях, который начнется 10 декабря в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана, на двухдневном чемпионате Азербайджан в вольной, греко-римской борьбе и в борьбе среди женщин представят по 2 спортсмена.

В вольной борьбе под руководством главного тренера Фирдовси Умудова и старшего тренера Залимхана Гусейнова выступят Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг) и Гильтионмагомед Гаджиев (70 кг).

В греко-римской борьбе под руководством заменяющего главного тренера Акифа Алиева и старшего тренера Ильгара Абдулова выступят Гасан Алиев (71 кг) и Рафиг Гусейнов (80 кг) .

В женской борьбе Азербайджан представят Алена Колесник (55 кг) и Татьяна Омельченко (60 кг). Женской сборной будут руководить главный тренер Семен Чтерев и старший тренер Ровшан Умудов.