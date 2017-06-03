Обнародован состав сборной Азербайджана по боксу для участия на чемпионате Европы

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Определен состав мужской сборной Азербайджана по боксу для участия в чемпионате Европы, который стартует 16 июня в украинском городе Харьков. Как сообщили Report в пресс-службе федерации, в соревновании, которое продлится 9 дней, страна будет представлена во всех весовых категориях.

Тренерский корпус под руководством главного тренера Леонида Лоивского даст шанс Масуду Юсифзаде (49 кг), Эльвину Мамишзаде (52 кг), Тайфуру Алиеву (56 кг), Джавиду Чалабиеву (60 кг), Лоренцо Сотомайору (64 кг), Пярвизу Багирову (69 кг), Кямрану Шахсуварлы (75 кг), Эльдару Гулиеву (81 кг), Абдулгадиру Абдуллаеву (91 кг) и Магомедрасулу Меджидову (+ 91 кг).

Отметим, что члены сборной, завершившие сегодня учебно-тренировочные сборы в Баку, последний этап подготовки проведут в Харькове. Наши боксеры отправятся на Украину 4 июня.