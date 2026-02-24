Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    • 24 февраля, 2026
    • 15:35
    В Азербайджане усилят привлечение граждан с инвалидностью к паратхэквондо

    Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству подписан между Национальным паралимпийским комитетом и Федерацией тхэквондо Азербайджана.

    Как сообщили Report в НПК, документ направлен на расширение взаимодействия в сфере развития паратхэквондо.

    В рамках подписания меморандума состоялась встреча официальных представителей обеих структур. Стороны обсудили достигнутые успехи в паратхэквондо и возможности дальнейшего укрепления сотрудничества в этом направлении.

    Согласно документу, партнерство предусматривает совместную деятельность по развитию паратхэквондо в стране, привлечению к этому виду спорта лиц с инвалидностью, повышению его массовости, а также реализации совместных проектов.

    Меморандум подписали генеральный секретарь комитета Тогрул Рагимов и генеральный секретарь федерации Айгюль Абдуллаева.

