В Азербайджане усилят привлечение граждан с инвалидностью к паратхэквондо
- 24 февраля, 2026
- 15:35
Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству подписан между Национальным паралимпийским комитетом и Федерацией тхэквондо Азербайджана.
Как сообщили Report в НПК, документ направлен на расширение взаимодействия в сфере развития паратхэквондо.
В рамках подписания меморандума состоялась встреча официальных представителей обеих структур. Стороны обсудили достигнутые успехи в паратхэквондо и возможности дальнейшего укрепления сотрудничества в этом направлении.
Согласно документу, партнерство предусматривает совместную деятельность по развитию паратхэквондо в стране, привлечению к этому виду спорта лиц с инвалидностью, повышению его массовости, а также реализации совместных проектов.
Меморандум подписали генеральный секретарь комитета Тогрул Рагимов и генеральный секретарь федерации Айгюль Абдуллаева.