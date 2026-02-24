В Азербайджане усилят привлечение граждан с инвалидностью к паратхэквондо

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству подписан между Национальным паралимпийским комитетом и Федерацией тхэквондо Азербайджана.

Как сообщили Report в НПК, документ направлен на расширение взаимодействия в сфере развития паратхэквондо.

В рамках подписания меморандума состоялась встреча официальных представителей обеих структур. Стороны обсудили достигнутые успехи в паратхэквондо и возможности дальнейшего укрепления сотрудничества в этом направлении.

Согласно документу, партнерство предусматривает совместную деятельность по развитию паратхэквондо в стране, привлечению к этому виду спорта лиц с инвалидностью, повышению его массовости, а также реализации совместных проектов.

Меморандум подписали генеральный секретарь комитета Тогрул Рагимов и генеральный секретарь федерации Айгюль Абдуллаева.