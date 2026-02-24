Milli Paralimpiya Komitəsi Azərbaycan Taekvondo Federasiyası ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb
- 24 fevral, 2026
- 15:19
Milli Paralimpiya Komitəsi (MPK) və Azərbaycan Taekvondo Federasiyası arasında Əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
Bu barədə "Report"a MPK-dan məlumat verilib.
Hər iki qurum parataekvondonun inkişafı istiqamətində əməkdaşlığı genişləndirir. Memorandumla bağlı hər iki qurumun rəsmiləri arasında görüş keçirilib.
Görüş zamanı parataekvondo üzrə əldə olunan uğurların davam etdirilməsi və bu sahədə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi imkanları müzakirə edilib. Memoranduma əsasən, tərəflər ölkədə parataekvondonun inkişafı, əlilliyi olan şəxslərin bu idman növünə cəlb olunması, kütləviliyin artırılması və birgə layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində qarşılıqlı fəaliyyət göstərəcəklər.
Qeyd edək ki, Memorandumu komitənin baş katibi Toğrul Rəhimov və federasiyanın baş katibi Aygül Abdullayeva imzalayıblar.