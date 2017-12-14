Новый министр налогов Азербайджана встретился с известным миллиардером

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В городе Дубай ОАЭ состоялся Конгресс Международной федерации фехтования (FİE).

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации фехтования Азербайджана, на Конгрессе приняла участие делегация во главе с президентом структуры, министром налогов Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

На мероприятии с участие представителей 126 национальных федераций обсудили итоги года и будущие планы. Было решено в 2020 году в американском городе Солт-Лейк-Сити провести чемпионат мира среди юных спортсменов и подростков. Каир (Египет) и Загреб (Хорватия) проведут соответственно в 2019 и 2020 году чемпионат мира среди ветеранов по фехтованию.

В рамках мероприятия делегация ФФА встретилась с президентом FİE, известным миллиардером Алишером Усмановым, руководителем Европейской конфедерации фехтования Станиславом Поздняком, с представителями федераций фехтования Украины, Грузии, главным тренером сборной России Ильгаром Мамедовым. В ходе встречи обсудили развитие фехтования в Азербайджане, перспективы сотрудничества, участие спортсменов в международных турнирах.

М.Джаббаров поздравил двукратного олимпийского чемпиона, азербайджанца с награждением орденом "Славы" РФ. Президент ФФА высоко оценил заслуги И.Мамедова в развитии данного вида спорта и пожелал дальнейших успехов в тренерской деятельности.