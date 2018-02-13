Новые назначения в национальные команды по каратэ среди мужчин и женщин

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В тренерском составе сборной Азербайджана по каратэ произошли новые назначения. Как сообщает Report, решение в связи с этим было объявлено на встрече Национальной Федерации Каратэ Азербайджана с участием тренеров и членов сборной.

Решением Правления, Шахин Худавердиев будет временно исполнять обязанности главного тренера мужской сборной. Старшим тренером назначен Гурбан Тагиев, а Сеймур Гусейнов и Рашад Гусейнов назначены помощниками главного тренера. Обязанности главного тренера женской сборной будет исполнять главный тренер юниоров и молодежи Анар Аллахвердиев.

Президент федерации Яшар Баширов, первый вице-президент Фарид Аскеров, вице-президент Рахман Хатамов, генеральный секретарь Миргасан Сеидов, а также член Правления Физули Мусаев поздравили состав с назначениями и пожелали им успехов.

На собрании также были обсуждены подготовительные работы национальной команды к престижным соревнованиям на 2018 год, процесс витаминизации спортсменов, усиление контроля за допингом и другие ответственные обязательства. Команде, которая отправляется на участие в Премьер-лиге 1 в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (Дубаи) были даны рекомендации.