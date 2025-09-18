НОК: "Олимпийский день" проводится в Азербайджане более 30 лет

Мероприятие "Олимпийский день" проводится в Азербайджане более 30 лет.

Как сообщает Report, об этом вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде заявил журналистам.

"Традиционно мы проводим мероприятие "Олимпийский день" уже более 30 лет в Азербайджане. Мы хотим показать развитие олимпийского движения в нашей стране", - подчеркнул он.

Гусейнзаде заявил, что для развития Олимпийского движения в Азербайджане будут осуществлены необходимые меры.

"Мы планировали провести это мероприятие в июле. Но в то время проходил EYOF. Также, поскольку в июле школы закрыты, мы организовали мероприятие сегодня. У нас плотный график. Через несколько дней в Азербайджане пройдут III Игры СНГ. Затем будут международные соревнования. В настоящее время проходит чемпионат мира по борьбе. Интенсивность соревнований растет. Мы сделаем все необходимое для развития Олимпийского движения в Азербайджане", - добавил он.