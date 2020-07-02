О нас
Report Georgia

Непобежденный боксер умер от рака

Непобежденный боксер умер от рака Непобежденный мексиканский боксер Хавьер Гонсалес умер на 22-м году жизни.
Индивидуальные
0
2 июля 2020 г. 05:33
Непобежденный боксер умер от рака

Непобежденный мексиканский боксер Хавьер Гонсалес умер на 22-м году жизни.

Как передает Report,  об этом сообщает Boxing Scene.

По данным издания, спортсмен скончался от онкологического заболевания. В прошлом году у Гонсалеса обнаружили инвазивный рак в лимфатических узлах шеи и паха.

Боксер выступал в суперлегком весе. На профессиональном ринге он провел 15 поединков и одержал победу в каждом из них. На любительском уровне он дрался 180 раз и трижды стал победителем чемпионата Мексики.

В ноябре сообщалось, что дважды победивший рак австралийский боксер Дуайт Ричи скончался после удара, полученного во время спарринга.

 

Версия на азербайджанском языке Meksikada heç bir döyüşdə məğlub olmayan gənc boksçu vəfat edib

Другие новости из категории

Скончался экс-чемпион мира по боксу
Скончался экс-чемпион мира по боксу
2 июля 2020 г. 02:18
Скончался двукратный олимпийский чемпион
Скончался двукратный олимпийский чемпион
1 июля 2020 г. 01:31
Формула-1: Сергей Сироткин будет резервным гонщиком команды Рено
"Формула-1": Сергей Сироткин будет резервным гонщиком команды "Рено"
30 июня 2020 г. 15:48
Член сборной Азербайджана объявлен в розыск за убийство
Член сборной Азербайджана объявлен в розыск за убийство
30 июня 2020 г. 11:13
Легенда бокса заболел коронавирусом
Легенда бокса заболел коронавирусом
26 июня 2020 г. 13:45
Стала известна дата боя Нурмагомедова против Гэтжи
Стала известна дата боя Нурмагомедова против Гэтжи
26 июня 2020 г. 12:44
Нурмагомедов не собирается давать реванш Макгрегору
Нурмагомедов не собирается давать реванш Макгрегору
25 июня 2020 г. 08:27
Строительство Дворца спорта в Гяндже продолжится
Строительство Дворца спорта в Гяндже продолжится
24 июня 2020 г. 19:17
Первая ракетка мира заразился коронавирусом
Первая ракетка мира заразился коронавирусом
23 июня 2020 г. 16:39
Первая ракетка мира отказался сдать тест на COVID-19
Первая ракетка мира отказался сдать тест на COVID-19
22 июня 2020 г. 10:15

Последние новости

06:01
ФотоВ Эмиратах завершается строительство марсианского города Это интересно
05:33
Непобежденный боксер умер от рака Индивидуальные
05:13
В Азербайджане произошло землетрясение Происшествия
04:13
Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию Другие страны
03:38
В Москве за сутки умерли десятки пациентов с коронавирусом В регионе
03:29
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 10,5 млн. Другие страны
03:21
В России за принятие поправки в Конституцию проголосовали более 78 % В регионе
02:45
В Бразилии число жертв коронавируса превысило 60 тыс. Другие страны
02:29
В Баку мужчина пытался покончить с собой Происшествия
02:18
Скончался экс-чемпион мира по боксу Индивидуальные
02:11
"Челси" проиграл в гостевом матче Футбол
01:47
ФотоВ Шабране обнаружена газовая граната Происшествия
01:24
Наставник российского клуба подал в отставку Футбол
01:04
Трамп заявил, что глава ФРС стал оправдывать его надежды Другие страны
00:46
В Баку столкнулись два автомобиля, трое пострадавших Происшествия