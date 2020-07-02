Непобежденный боксер умер от рака

Непобежденный мексиканский боксер Хавьер Гонсалес умер на 22-м году жизни.

Непобежденный мексиканский боксер Хавьер Гонсалес умер на 22-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщает Boxing Scene.

По данным издания, спортсмен скончался от онкологического заболевания. В прошлом году у Гонсалеса обнаружили инвазивный рак в лимфатических узлах шеи и паха.

Боксер выступал в суперлегком весе. На профессиональном ринге он провел 15 поединков и одержал победу в каждом из них. На любительском уровне он дрался 180 раз и трижды стал победителем чемпионата Мексики.

В ноябре сообщалось, что дважды победивший рак австралийский боксер Дуайт Ричи скончался после удара, полученного во время спарринга.