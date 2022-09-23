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Названа причина изменения даты Гран-при Азербайджана

Названа причина изменения даты Гран-при Азербайджана Стала известна причина изменения даты Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2023 года.
Индивидуальные
23 сентября 2022 г. 14:07
Названа причина изменения даты Гран-при Азербайджана

Стала известна причина изменения даты Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2023 года.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бин Сулайем.

Он отметил, что из-за большого количества гонок и того, что они не совпадают с марафоном "24 часа Ле-Мана", в июне было решено провести только два Гран-при: "При составлении календаря этому было уделено особое внимание".

По словам бин Сулайема, включение 24 гонок в чемпионат мира свидетельствует о глобальном развитии автоспорта и привлечении широкой аудитории: "Добавление новых гонок в календарь и сохранение традиционных Гран-при еще раз свидетельствует об особом внимании FIA к "Формуле-1". С удовлетворением сообщаю, что мы с большим волнением вступаем в новую эру гонок. Правила, принятые Международной автомобильной федерацией в 2022 году, смогут заложить основу для этого".

Отметим, что новый сезон "Формулы-1" пройдет с рекордным количеством гонок (24). Гран-при Азербайджана пройдет с 28 по 30 апреля. Время проведения соревнований в Баку было вновь изменено спустя 3 года.

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