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Награждены победители "Бакинского марафона - 2024"

Награждены победители "Бакинского марафона - 2024" Награждены победители "Бакинского марафона - 2024".
Индивидуальные
5 мая 2024 г. 15:01
Награждены победители Бакинского марафона - 2024

Награждены победители "Бакинского марафона - 2024".

Как передает Report, победители в забеге среди мужчин и женщин получили денежный приз в размере 3 000 AZN, обладатели 2-го места - 2000 AZN, а финишировавшие третьим - 1000 AZN. Призерам также вручили подарки, медали и грамоты.

Отметим, что в соревнованиях среди мужчин первым к финишу пришел представитель Турции Ахмет Алканоглу, затем финишировал украинец Богдан Семенович, первую тройку лидеров замкнул Исмаил Ссеньянге из Уганды.

В забеге женщин победительницей, как и в прошлом году, стала украинка Наталья Симонович, Анна Юсупова из Азербайджана стала второй, Нелли Гаитова из Казахстана — третьей.

"Бакинский марафон – 2024", проводимый уже в седьмой раз, был организован по инициативе Фонда Гейдара Алиева. В соревновании приняли участие более 18 тыс. человек.

Забег прошел под девизом "Победи ветер". Помимо граждан Азербайджана, среди участников есть также иностранцы, в том числе проживающие и работающие в нашей стране. Это граждане Германии, Китая, Франции, Грузии, Индии, Ирака, Ирана, Италии, Канады, Казахстана, Пакистана, России, Сирии, Турции, Украины и других государств.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Bakı Marafonu 2024”ün qalibləri mükafatlandırılıb

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