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    Начался процесс обмена ваучеров на билеты Гран-при Азербайджана Формулы 1

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Начался процесс обмена ваучеров, подтверждающих онлайн-покупку билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1, на фактические (бумажные) билеты.

    Как сообщили Report в Операционной компании "Бакинское городское кольцо", до 29 апреля обладатели ваучеров могут обратиться в любой из пунктов продажи билетов.

    Для обмена ваучеров на билеты необходимо предъявить распечатанный ваучер и документ, удостоверяющий личность обладателя ваучера. Обменять ваучеры на билеты может только тот человек, чье имя указано на ваучере. Наряду с этим, продолжается продажа билетов в городских кассах и онлайн.

    Вход в зону гонки с ваучерами запрещается.

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