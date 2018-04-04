Начался процесс обмена ваучеров на билеты Гран-при Азербайджана Формулы 1

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Начался процесс обмена ваучеров, подтверждающих онлайн-покупку билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1, на фактические (бумажные) билеты.

Как сообщили Report в Операционной компании "Бакинское городское кольцо", до 29 апреля обладатели ваучеров могут обратиться в любой из пунктов продажи билетов.

Для обмена ваучеров на билеты необходимо предъявить распечатанный ваучер и документ, удостоверяющий личность обладателя ваучера. Обменять ваучеры на билеты может только тот человек, чье имя указано на ваучере. Наряду с этим, продолжается продажа билетов в городских кассах и онлайн.

Вход в зону гонки с ваучерами запрещается.