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    На Зимних Олимпийских играх зафиксирован рекорд

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ На Зимних Олимпийских играх зафиксирован рекорд.

    Как сообщает Report, в конькобежном виде спорта канадец Тед-Ян Блюмен завоевал золотую медаль на дистанции 10 тыс. метров. С показателем 12 мин. 39,77 секунды он установил олимпийский рекорд.

    Голландец Йоррит Бергсма пришел вторым, итальянец Никола Тумолеро – третьим.

    На индивидуальной дистанции в 20 км среди биатлонистов соперников опередил норвежец Йоханнес Бьо. Спортсмен из Словении Яков Фак завоевал серебро, австриец Доминик Ландертингер – бронзу.

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