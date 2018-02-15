Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ На Зимних Олимпийских играх зафиксирован рекорд.

Как сообщает Report, в конькобежном виде спорта канадец Тед-Ян Блюмен завоевал золотую медаль на дистанции 10 тыс. метров. С показателем 12 мин. 39,77 секунды он установил олимпийский рекорд.

Голландец Йоррит Бергсма пришел вторым, итальянец Никола Тумолеро – третьим.

На индивидуальной дистанции в 20 км среди биатлонистов соперников опередил норвежец Йоханнес Бьо. Спортсмен из Словении Яков Фак завоевал серебро, австриец Доминик Ландертингер – бронзу.