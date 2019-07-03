На Универсиаде-2019 в Неаполе подняли азербайджанский флаг

На XXX Всемирной летней универсиаде в итальянском городе Неаполь в честь азербайджанской делегации состоялась церемония поднятия азербайджанского флага.

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, мероприятие состоялось в деревне Атлетов в 13:00 по бакинскому времени. В 23:00 на стадионе "Сан Паулу" - домашнем стадионе местного футбольного клуба "Наполи" - состоится церемония открытия Универсиады. На мероприятии знаменосцем Азербайджана выступит Мурад Фатиев, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы среди юниоров.

Напомним, что XXX Всемирная летняя универсиада продлится до 14 июля.