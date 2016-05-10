На Олимпийских играх-2016 планируется взять более 6 тыс. допинг-проб

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ На Олимпийских и Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро у спортсменов будет взято более 6 тыс. допинг-проб. Как сообщает Report, об этом говорится на сайте голландской телерадиовещательной корпорации NOS со ссылкой на Национальное антидопинговое агентство Бразилии.

На Олимпийских играх будет взято почти 5 тыс. допинг-проб, на Паралимпийских — 1,2 тыс. Отмечается, что правительство Бразилии выделит около 10 млн. евро на работу антидопингового агентства во время Игр.

XXXI летняя Олимпиада пройдет с 5 по 21 августа 2016 года. Это будут первые Олимпийские игры, которые состоятся в Южной Америке. Паралимпийские игры будут организованы несколькими неделями позже — с 7 по 18 сентября.