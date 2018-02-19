На Олимпиаде подтвердилось использование допинга российским спортсменом

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Допинг-проба В российского керлингиста, бронзового призера зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Inside The Games, проба была вскрыта сегодня утром в антидопинговой лаборатории в Сеуле.

На Играх-2018 Крушельницкий вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте.

Таким образом, российские спортсмены могут лишиться этой награды. Бронза Крушельницкого и Брызгаловой стала первой для российских керлингистов в истории Олимпийских игр.