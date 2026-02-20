На чемпионате Азербайджана по шахматам проведены финальные партии

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Индивидуальные
    • 20 февраля, 2026
    • 21:09
    На чемпионате Азербайджана по шахматам сыграны финальные партии.

    Как сообщает Report, среди мужчин в первой партии Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с Мухаммедом Мурадлы. В финале среди женщин Ульвия Фаталиева в первой игре победила Аян Аллахвердиеву.

    В матчах за третье место Реад Самедов проиграл Айдыну Сулейманлы. Партия между Тюркан Мамедъяровой и Гюльнар Мамедовой завершилась вничью.

    Ответные встречи состоятся завтра.

    чемпионат Азербайджана шахматы финал
    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında final partiyaları oynanılıb
