На чемпионате Азербайджана по шахматам проведены финальные партии
Индивидуальные
- 20 февраля, 2026
- 21:09
На чемпионате Азербайджана по шахматам сыграны финальные партии.
Как сообщает Report, среди мужчин в первой партии Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с Мухаммедом Мурадлы. В финале среди женщин Ульвия Фаталиева в первой игре победила Аян Аллахвердиеву.
В матчах за третье место Реад Самедов проиграл Айдыну Сулейманлы. Партия между Тюркан Мамедъяровой и Гюльнар Мамедовой завершилась вничью.
Ответные встречи состоятся завтра.
