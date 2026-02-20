İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    • 20 fevral, 2026
    • 21:01
    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında final partiyaları oynanılıb

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında final partiyaları oynanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, kişilərin finalında ilk partiyada Şəhriyar Məmmədyarov Məhəmməd Muradlı ilə heç-heçə edib.

    Qadınların finalında isə Ülviyyə Fətəliyeva ilk oyunda Ayan Allahverdiyevanı məğlub edib.

    Üçüncü yer uğrunda görüşlərdə Read Səmədov Aydın Süleymanlıya uduzub. Türkan Məmmədyarova-Gülnar Məmmədova arasında partiya heç-heçə başa çatıb.

    Qeyd edək ki, cavab görüşləri sabah baş tutacaq.

