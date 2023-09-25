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В Баку пройдет открытый фестиваль скалолазания

В Баку пройдет открытый фестиваль скалолазания В честь столетия общенационального лидера Гейдара Алиева состоится открытый фестиваль скалолазания.
Индивидуальные
25 сентября 2023 г. 10:35
В Баку пройдет открытый фестиваль скалолазания

7-8 октября при поддержке Федерации альпинизма Азербайджана и Министерства молодежи и спорта состоится открытый фестиваль по скалолазанию, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, фестиваль, который пройдет в массиве Коргёз Гарадагского района будет организован по двум видам (болдеринг, сложность).

Соревнования пройдут как среди мужчин, так и среди женщин.

Желающие принять участие в фестивале могут зарегистрироваться на странице федерации альпинизма Азербайджана в социальной сети Facebook до 2 октября.

Электронная форма подачи заявления на участие: https://forms.gle/3BpyJc6BaUgXgHTFA

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Версия на английском языке Baku to host open rock climbing festival
Версия на азербайджанском языке Abşeron yarımadasında qayayadırmanma üzrə açıq festival keçiriləcək

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