В Баку пройдет открытый фестиваль скалолазания

В честь столетия общенационального лидера Гейдара Алиева состоится открытый фестиваль скалолазания.

7-8 октября при поддержке Федерации альпинизма Азербайджана и Министерства молодежи и спорта состоится открытый фестиваль по скалолазанию, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, фестиваль, который пройдет в массиве Коргёз Гарадагского района будет организован по двум видам (болдеринг, сложность).

Соревнования пройдут как среди мужчин, так и среди женщин.

Желающие принять участие в фестивале могут зарегистрироваться на странице федерации альпинизма Азербайджана в социальной сети Facebook до 2 октября.

Электронная форма подачи заявления на участие: https://forms.gle/3BpyJc6BaUgXgHTFA