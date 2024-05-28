Майку Тайсону стало плохо во время перелета в Лос-Анджелес

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон почувствовал себя плохо во время перелета из Майами в Лос-Анджелес.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон почувствовал себя плохо во время перелета из Майами в Лос-Анджелес.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Post.

У 57-летнего американца случилось обострение язвы. По информации источника, боксеру оказали медицинскую помощь в ходе полета. Его состояние удалось стабилизировать.

20 июля Тайсон должен провести бой против блогера Джейка Пола. Поединок пройдет на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.