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Майку Тайсону стало плохо во время перелета в Лос-Анджелес

Майку Тайсону стало плохо во время перелета в Лос-Анджелес Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон почувствовал себя плохо во время перелета из Майами в Лос-Анджелес.
Индивидуальные
28 мая 2024 г. 10:41
Майку Тайсону стало плохо во время перелета в Лос-Анджелес

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон почувствовал себя плохо во время перелета из Майами в Лос-Анджелес.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Post.

У 57-летнего американца случилось обострение язвы. По информации источника, боксеру оказали медицинскую помощь в ходе полета. Его состояние удалось стабилизировать.

20 июля Тайсон должен провести бой против блогера Джейка Пола. Поединок пройдет на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

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Версия на азербайджанском языке Əfsanəvi boksçu Mayk Taysonun təyyarədə halı pisləşib

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