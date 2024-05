Микаил Джаббаров поздравил сборную Азербайджана по борьбе

Министр экономики, президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил нашу сборную, занявшую первое место на чемпионате Европы U-23.

Как сообщает Report , об этом М.Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В Баку завершился чемпионат Европы U-23. Наша национальная сборная по вольной борьбе выиграла командное первенство. Джебраил Гаджиев (74 кг) завоевал золото, Кянан Гейбатов (70 кг) и Али Цокаев (79 кг) - серебро, Нураддин Новрузов (61 кг) и Арсений Джиоев (86 кг) - бронзу. Поздравляю членов нашей национальной команды и тренеров, желаю им успехов в дальнейших соревнованиях", - говорится в публикации.