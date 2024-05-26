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Микаил Джаббаров поздравил сборную Азербайджана по борьбе

Микаил Джаббаров поздравил сборную Азербайджана по борьбе Министр экономики, президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил нашу сборную, занявшую первое место на чемпионате Европы U-23.
Индивидуальные
26 мая 2024 г. 22:40
Микаил Джаббаров поздравил сборную Азербайджана по борьбе

Министр экономики, президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил нашу сборную, занявшую первое место на чемпионате Европы U-23.

Как сообщает Report, об этом М.Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В Баку завершился чемпионат Европы U-23. Наша национальная сборная по вольной борьбе выиграла командное первенство. Джебраил Гаджиев (74 кг) завоевал золото, Кянан Гейбатов (70 кг) и Али Цокаев (79 кг) - серебро, Нураддин Новрузов (61 кг) и Арсений Джиоев (86 кг) - бронзу. Поздравляю членов нашей национальной команды и тренеров, желаю им успехов в дальнейших соревнованиях", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке AGF prezidenti U23 AÇ-də birinci olmuş Azərbaycan millisinin güləşçilərini təbrik edib

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