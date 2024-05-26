Микаил Джаббаров поздравил сборную Азербайджана по борьбе
Микаил Джаббаров поздравил сборную Азербайджана по борьбеМинистр экономики, президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил нашу сборную, занявшую первое место на чемпионате Европы U-23.
Министр экономики, президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил нашу сборную, занявшую первое место на чемпионате Европы U-23.
Как сообщает Report, об этом М.Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".
"В Баку завершился чемпионат Европы U-23. Наша национальная сборная по вольной борьбе выиграла командное первенство. Джебраил Гаджиев (74 кг) завоевал золото, Кянан Гейбатов (70 кг) и Али Цокаев (79 кг) - серебро, Нураддин Новрузов (61 кг) и Арсений Джиоев (86 кг) - бронзу. Поздравляю членов нашей национальной команды и тренеров, желаю им успехов в дальнейших соревнованиях", - говорится в публикации.
The #U23#EuropeanChampionship held in Baku has come to an end. Our national freestyle wrestling team has become the champion in the team standings. Team members Jabrayil Hajiyev (74 kg) claimed gold, Kanan Heybatov (70 kg) and Ali Tcokaev (79 kg) won silver, and Nuraddin… pic.twitter.com/tyjF7qRTah