Азербайджанские сумоисты завоевали 11 медалей на чемпионате Европы

Азербайджанские сумоисты завоевали 11 медалей на чемпионате Европы (U-21, U-23 и среди взрослых) в греческом городе Лутраки.

Азербайджанские сумоисты завоевали 11 медалей на чемпионате Европы (U-21, U-23 и среди взрослых) в греческом городе Лутраки.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта, на соревнованиях в возрастной категории U-21 Абдулла Шариф (85 кг) завоевал золотую, а Джавидан Нахметов (77 кг) и Фарид Ахмедов (92 кг) - бронзовые медали.

В возрастной категории U-23 Абдулла Шариф (85 кг) завоевал серебряную, Хасай Юсиф (115 кг и абсолютный вес) - две бронзовые медали. Джавидан Нахметов (77 кг) и Мухаммед Алиев (70 кг) также удостоились третьего места.

В соревнованиях среди взрослых Чингиз Самедов (100 кг) завоевал серебряную, Абдулла Шариф (85 кг) и Расул Мамедзаде (77 кг) - бронзовые медали.

Отметим, что сборная Азербайджана заняла третье место в командном зачете среди взрослых.