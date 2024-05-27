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Азербайджанские сумоисты завоевали 11 медалей на чемпионате Европы

Азербайджанские сумоисты завоевали 11 медалей на чемпионате Европы Азербайджанские сумоисты завоевали 11 медалей на чемпионате Европы (U-21, U-23 и среди взрослых) в греческом городе Лутраки.
Индивидуальные
27 мая 2024 г. 13:12
Азербайджанские сумоисты завоевали 11 медалей на чемпионате Европы

Азербайджанские сумоисты завоевали 11 медалей на чемпионате Европы (U-21, U-23 и среди взрослых) в греческом городе Лутраки.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта, на соревнованиях в возрастной категории U-21 Абдулла Шариф (85 кг) завоевал золотую, а Джавидан Нахметов (77 кг) и Фарид Ахмедов (92 кг) - бронзовые медали.

В возрастной категории U-23 Абдулла Шариф (85 кг) завоевал серебряную, Хасай Юсиф (115 кг и абсолютный вес) - две бронзовые медали. Джавидан Нахметов (77 кг) и Мухаммед Алиев (70 кг) также удостоились третьего места.

В соревнованиях среди взрослых Чингиз Самедов (100 кг) завоевал серебряную, Абдулла Шариф (85 кг) и Расул Мамедзаде (77 кг) - бронзовые медали.

Отметим, что сборная Азербайджана заняла третье место в командном зачете среди взрослых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan sumoçuları Avropa çempionatında 11 medal qazanıblar

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