Азербайджанские спортсмены стали победителями турнира по кикбоксингу и ММА в Батуми

Спортсмены из Азербайджана стали победителями международного турнира по кикбоксингу и ММА Grand Bellagio Championship, проведенного в в Батуми.

Спортсмены из Азербайджана стали победителями международного турнира по кикбоксингу и ММА Grand Bellagio Championship, проведенного в в Батуми.

Как сообщает грузинское бюро Report, из девяти боев в турнире, впервые проведенном в Аджарии, четыре были проведены по правилам кикбоксинга, а пять - по правилам ММА.

В поединках, помимо спортсменов из Грузии, участвовали борцы из Бразилии, Марокко, Румынии, Азербайджана, Бахрейна и Турции.

Сражавшиеся на турнире азербайджанские спортсмены - всемирно известный кикбоксер Забит Самедов, Руслан Нагиев и Давид Аллахвердиев одержали победу над своими соперниками нокаутом.

В мероприятии также приняли участие всемирно известные спортсмены - американский боец без правил, актер голливудских фильмов Боб Сапп и чемпион мира по армрестлингу Леван Сагинашвили.

Организатором мероприятия является азербайджанский спортсмен, 7-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы по кикбоксингу, президент Grand Bellagio Championship Алим Набиев.