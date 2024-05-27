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Надаль впервые не смог выйти во второй круг Roland Garros

Надаль впервые не смог выйти во второй круг Roland Garros Рафаэль Надаль уступил представителю Германии Александру Звереву в матче первого круга Roland Garros и впервые не смог выйти во второй. Как передает Report, испанец Рафаэль Надаль уступил представителю Германии Александру Звереву в матче первого круга
Индивидуальные
27 мая 2024 г. 21:04
Надаль впервые не смог выйти во второй круг Roland Garros

Рафаэль Надаль уступил представителю Германии Александру Звереву в матче первого круга Roland Garros и впервые не смог выйти во второй.

Как передает Report, испанец Рафаэль Надаль уступил представителю Германии Александру Звереву в матче первого круга Roland Garros, который проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Зверева, получившего четвертый номер посева. Надаль выступал на турнире с защищенным рейтингом.

Надаль потерпел четвертое поражение на Roland Garros и первое - в первом круге. Ранее он 18 раз преодолевал эту стадию и 14 раз добивался итоговой победы на турнире, являясь рекордсменом по этому показателю.

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