Надаль впервые не смог выйти во второй круг Roland Garros

Рафаэль Надаль уступил представителю Германии Александру Звереву в матче первого круга Roland Garros и впервые не смог выйти во второй. Как передает Report, испанец Рафаэль Надаль уступил представителю Германии Александру Звереву в матче первого круга

Рафаэль Надаль уступил представителю Германии Александру Звереву в матче первого круга Roland Garros и впервые не смог выйти во второй.



Как передает Report, испанец Рафаэль Надаль уступил представителю Германии Александру Звереву в матче первого круга Roland Garros, который проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Зверева, получившего четвертый номер посева. Надаль выступал на турнире с защищенным рейтингом.

Надаль потерпел четвертое поражение на Roland Garros и первое - в первом круге. Ранее он 18 раз преодолевал эту стадию и 14 раз добивался итоговой победы на турнире, являясь рекордсменом по этому показателю.