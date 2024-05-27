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Ламия Велиева вошла в историю паралимпиады Азербайджана

Ламия Велиева вошла в историю паралимпиады Азербайджана Четырехкратная чемпионка мира, параатлетка Ламия Велиева вошла в историю паралимпиады Азербайджана.
Индивидуальные
27 мая 2024 г. 12:05
Ламия Велиева вошла в историю паралимпиады Азербайджана

Четырехкратная чемпионка мира, параатлетка Ламия Велиева вошла в историю азербайджанского спорта.

Как сообщили Report в Национальном паралимпийском комитете, она достигла данного успеха на чемпионате мира в японском Кобе, и стала первой азербайджанской параатлеткой, завоевавшей золотые медали в забеге на дистанциях 100 и 400 метров.

Кроме того, среди участников летних Олимпийских и Паралимпийских игр 22-летняя Ламия Велиева стала вторым представителем Азербайджана после Рафаэля Агаева (5-кратного чемпиона мира по каратэ), более трех раз получившим титул чемпиона мира.

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Версия на азербайджанском языке Lamiyə Vəliyeva Azərbaycanın paralimpiya tarixinə düşüb

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