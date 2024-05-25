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Азербайджанские борцы завоевали серебряные медали на чемпионате Европы в Баку

Азербайджанские борцы завоевали серебряные медали на чемпионате Европы в Баку Два азербайджанских борца вольного стиля завоевали серебряные медали на чемпионате Европы U-23 в Баку.
Индивидуальные
25 мая 2024 г. 20:46
Азербайджанские борцы завоевали серебряные медали на чемпионате Европы в Баку

Два азербайджанских борца вольного стиля завоевали серебряные медали на чемпионате Европы U-23 в Баку.

Как сообщает Report, Кянан Хейбатов (70 кг) и Али Цокаев (79 кг) проиграли в финале и стали серебряными призерами турнира.

Раван Мусаев (97 кг), вышедший на поединок за бронзу, проиграл сопернику и завершил соревнования без медали.

Напомним, что сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, завоевавшая 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали, стала чемпионом Европы в командном зачете.

Женская сборная, завоевавшая комплект медалей (1 золото, 1 серебро, 1 бронза), набрала 76 очков и впервые заняла третье место в общекомандном зачёте.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçiləri Bakıdakı Avropa çempionatında iki gümüş medal qazanıblar

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