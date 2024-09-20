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Мужская и женская сборные Азербайджана провели очередные партии на Шахматной олимпиаде

Мужская и женская сборные Азербайджана провели очередные партии на Шахматной олимпиаде Мужская и женская сборные Азербайджана провели очередные матчи на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в столице Венгрии Будапеште.
Индивидуальные
20 сентября 2024 г. 22:54
Мужская и женская сборные Азербайджана провели очередные партии на Шахматной олимпиаде

Мужская и женская сборные Азербайджана провели очередные матчи на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Report, мужской коллектив IX туре встретился с командой из Греции.

Встреча завершилась вничью - 2:2. Ранее сборная победила Черногорию (3:1), Иорданию (3,5:0,5), Финляндию (3,5:0,5), Молдову (3:1) и Казахстан (3:1), проиграла Индии (1:3) и Литве (1,5:2,5), а также сыграла вничью с Италией (2:2).

Всемирная шахматная олимпиада
IX тур
Мужчины
Греция - Азербайджан 2:2

Николас Теодоро - Айдын Сулейманлы 1:0
Стаматис Куркулос - Артидис - Рауф Мамедов 0:1
Ионнис Папайоану - Шахрияр Мамедьяров 0,5:0,5
Андреас Келирес - Мухаммед Мурадлы 0,5:0,5

Азербайджанские шахматистки в рамках IX тура одолели оппоненток из Швейцарии.

Женщины
Швейцария - Азербайджан 0:4

Александра Костенюк - Гюнай Мамедзаде 0:1
Лена Георгеску - Ульвия Фаталиева 0:1
София Хризлова - Говхар Бейдуллаева 0:1
Мария Манко - Ханым Баладжаева 0:1

Сборная одержала победы над Словенией (3:1), Никарагуа (4:0), Австралией (3:1) и Вьетнамом (2,5:1,5), сыграла вничью с Аргентиной, Украиной и Италией - 2:2, а также проиграла Казахстану - 1:3.

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Версия на азербайджанском языке Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan milliləri növbəti görüşlərini keçiriblər

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