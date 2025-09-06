Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы по дзюдо среди молодежи, проходивший в словацкой столице Братиславе, с тремя медалями.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Азербайджана, в первый день соревнований Нихад Мамишов (60 кг) и Магомед Мусаев (66 кг) завоевали золотые медали.

Низами Имранов (66 кг) завершил турнир с бронзовой медалью.

Нихад Мамишов, ранее дважды становившийся чемпионом мира среди юношей, впервые в своей карьере завоевал золотую медаль чемпионата Европы. Магомед Мусаев вошел в историю как первый чемпион Европы от Азербайджана в весовой категории 66 кг среди молодежи.

Еще одним знаменательным достижением стало то, что Низами Имранов третий год подряд завоевывает медаль на континентальном турнире.

Отметим, что Фарид Гараев (60 кг) завершил соревнования на 5-м месте, а Абиль Юсубов - на 7-м.

Сборная Азербайджана с 2 золотыми и 1 бронзовой медалями заняла первое место среди юношей в соревнованиях среди 43 стран.