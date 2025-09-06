Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на чемпионате Европы

    Индивидуальные
    • 06 сентября, 2025
    • 21:04
    Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на чемпионате Европы

    Сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы по дзюдо среди молодежи, проходивший в словацкой столице Братиславе, с тремя медалями.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Азербайджана, в первый день соревнований Нихад Мамишов (60 кг) и Магомед Мусаев (66 кг) завоевали золотые медали.

    Низами Имранов (66 кг) завершил турнир с бронзовой медалью.

    Нихад Мамишов, ранее дважды становившийся чемпионом мира среди юношей, впервые в своей карьере завоевал золотую медаль чемпионата Европы. Магомед Мусаев вошел в историю как первый чемпион Европы от Азербайджана в весовой категории 66 кг среди молодежи.

    Еще одним знаменательным достижением стало то, что Низами Имранов третий год подряд завоевывает медаль на континентальном турнире.

    Отметим, что Фарид Гараев (60 кг) завершил соревнования на 5-м месте, а Абиль Юсубов - на 7-м.

    Сборная Азербайджана с 2 золотыми и 1 бронзовой медалями заняла первое место среди юношей в соревнованиях среди 43 стран.

    сборная Азербайджана дзюдо чемпионат Европы
    Фото
    Azərbaycanın gənclərdən ibarət cüdo millisi Avropa çempionatında birinci olub

    Последние новости

    21:56

    Аун: атаки Израиля препятствуют развертыванию армии Ливана на южной границе

    Другие
    21:43

    В Газахе при столкновении двух автомобилей пострадали несколько человек

    Происшествия
    21:35

    На востоке Польши упал неопознанный объект

    Другие страны
    21:26

    Представители АФФА и УЕФА обсудили планы на предстоящий сезон

    Футбол
    21:14

    В Баку из моря извлечено тело человека

    Происшествия
    21:04
    Фото

    Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на чемпионате Европы

    Индивидуальные
    20:58

    Премьер Катара: Наши отношения с Азербайджаном основаны на дружбе и партнерстве

    Внешняя политика
    20:54

    СМИ: Израильские военные зачистили два поселка в Эль-Кунейтре

    Другие страны
    20:44

    SOCAR и катарский холдинг UCC подписали Меморандум о взаимопонимании - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    Лента новостей