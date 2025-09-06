İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Azərbaycanın gənclərdən ibarət cüdo millisi Avropa çempionatında birinci olub

    Fərdi
    • 06 sentyabr, 2025
    • 20:38
    Azərbaycanın gənclərdən ibarət cüdo millisi Avropa çempionatında birinci olub

    Azərbaycan millisi Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçirilən cüdo üzrə gənclər arasında Avropa çempionatını 3 medalla tamamlayıb. 

    "Report" Cüdo Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, ilk yarış günündə Nihad Məmişov (60 kq) və Məhəmməd Musayev (66 kq) bütün rəqiblərinə qalib gələrək qızıl medal qazanıb.

    Nizami İmranov (66 kq) isə turniri bürünc medalla tamamlayıb. 

    Daha əvvəl yeniyetmələr arasında 2 qat dünya çempionu olan Nihad Məmişov karyerasında ilk dəfə Avropa çempionatının qızıl medalına sahib çıxıb. Məhəmməd Musayev gənclər arasında 66 kq çəkidə Azərbaycanın ilk Avropa çempionu kimi tarixə düşüb.

    Daha bir əlamətdar nailiyyət isə Nizami İmranovun ardıcıl üçüncü il qitə turnirində medal qazanması olub. 

    Qeyd edək ki, Fərid Qarayev (60 kq) yarışı 5-ci, Əbil Yusubov 7-ci pillədə başa vurub. 

    Aktivində 2 qızıl və 1 bürünc medal olan Azərbaycan yığması 43 ölkənin mübarizəsində oğlanlar arasında birinci yeri tutub.

    cüdo Avropa çempionatı Azərbaycan millisi

    Son xəbərlər

    20:45

    AFFA rəsmiləri UEFA-nın Klubların Lisenziyalaşdırma Departamentinin nümayəndələri ilə görüşüblər

    Futbol
    20:38
    Foto

    Azərbaycanın gənclərdən ibarət cüdo millisi Avropa çempionatında birinci olub

    Fərdi
    20:38

    Mikayıl Cabbarovun Qətərə səfəri çərçivəsində iqtisadi əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıb

    Xarici siyasət
    20:28

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın airbadminton üzrə millisi finala yüksəlib

    Komanda
    20:20

    Səbail rayonunda dənizdə meyit aşkarlanıb

    Hadisə
    20:09

    SOCAR və Qətərin "UCC" holdinqi Anlaşma Memorandumu imzalayıb - YENİLƏNİB

    Energetika
    19:59

    KİV: Trampın siyasəti ABŞ iqtisadiyyatını tənəzzülə apara bilər

    Digər ölkələr
    19:32

    Azərbaycanla Qətər arasında tərəfdaşlığın gücləndirilməsi haqqında fikir mübadiləsi aparılıb

    Biznes
    19:29

    "Formula 1" üzrə İtaliya Qran-prisində təsnifat mərhələsinin qalibi müəyyənləşib

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti