    Region
    • 26 fevral, 2026
    • 11:06
    Türkiyə MN-dən Xocalı paylaşımı: Azərbaycanlı qardaşlarımızın acısını ürəkdən bölüşürük

    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin "X" sosial media hesabında Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım edilib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

    "Ürəkləri yandıran vəhşilik: Xocalı Soyqırımı... 34 il əvvəl Xocalıda amansızcasına qətlə yetirilən soydaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyir, azərbaycanlı qardaşlarımızın acısını ürəkdən bölüşürük".

