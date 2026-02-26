Türkiyə MN-dən Xocalı paylaşımı: Azərbaycanlı qardaşlarımızın acısını ürəkdən bölüşürük
Region
- 26 fevral, 2026
- 11:06
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin "X" sosial media hesabında Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım edilib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Ürəkləri yandıran vəhşilik: Xocalı Soyqırımı... 34 il əvvəl Xocalıda amansızcasına qətlə yetirilən soydaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyir, azərbaycanlı qardaşlarımızın acısını ürəkdən bölüşürük".
