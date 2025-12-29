Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Министр молодежи и спорта: Мы наметили планы и цели на следующую олимпиаду

    Индивидуальные
    29 декабря, 2025
    • 13:11
    Министр молодежи и спорта: Мы наметили планы и цели на следующую олимпиаду

    Министерство молодежи и спорта Азербайджана наметило планы и цели в контексте подготовки к летним Олимпийским играм, которые пройдут в 2028 году в США.

    Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов заявил в интервью журналистам.

    Он подчеркнул, что подготовка к Олимпиаде продолжается.

    "У нас есть четкие планы и цели. Каждая федерация имеет свои конкретные задачи. Мы уже начали активную подготовку к летним Олимпийским играм. Это нормальный процесс и именно так должно быть. Мы получили от федераций предварительные данные о количестве спортсменов для участия в Олимпиаде. Сейчас мы работаем над этим. На предстоящих совещаниях эти вопросы будут вновь обсуждаться. Мы работаем по плану. Конечно, не всегда удается достичь 100% результата. Мы хотим увидеть новых звездных спортсменов. И они обязательно появятся. В этом месяце у нас уже есть новый чемпион мира по боксу. Субхану Мамедову всего 19 лет. Представитель азербайджанской школы бокса в последний раз становился чемпионом мира 10 лет назад. Я уверен, что Субхан завоюет путевку на Олимпиаду и успешно выступит там. Мы ожидаем хороших результатов и от других наших спортсменов", - сказал министр.

