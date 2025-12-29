İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 29 dekabr, 2025
    • 12:42
    Gənclər və idman naziri: Növbəti olimpiada üçün planlarımız və məqsədlərimiz var
    Fərid Qayıbov

    Gənclər və İdman Nazirliyinin 2028-ci ildə ABŞ-də keçiriləcək Yay Olimpiya Oyunları ilə bağlı planları və məqsədləri var.

    "Report"un məlumatına görə, nazir bu barədə jurnalistlərə müsahibəsində deyib.

    O, olimpiadaya hazırlıqların davam etdiyini söyləyib:

    "Planlarımız və məqsədlərimiz var. Hər federasiyanın öz məqsədi mövcuddur. Artıq Yay Olimpiya Oyunlarına hazırlaşmağa başlayırıq. Bu, normaldır. Belə də olmalıdır. Federasiyalardan olimpiadada hansı sayda idmançı ilə iştirak edə biləcəkləri ilə bağlı ilkin say almışıq. Bunun üzərində işləyirik. Növbəti iclaslarda yenə müzakirə edəcəyik. Plan üzrə çalışırıq. Hər zaman 100 faiz olmur. Amma maksimal və real hədəf də var. Yeni ulduz idmançılar görmək istəyirik. Olacaq. Bu ay boks üzrə dünya çempionumuz oldu. Sübhan Mamedovun cəmi 19 yaşı var. Azərbaycan boks məktəbinin yetirməsi son olaraq 10 il əvvəl dünya çempionu olub. İnanıram ki, Sübhan olimpiadaya vəsiqə qazanacaq və orada da uğurlu çıxış edəcək. Təkcə bu boksçumuz yox, digər idmançılarımızdan da yaxşı nəticələr gözləyirik".

    Fəriq Qayıbovun müsahibəsinin tam versiyasını buradan oxuya bilərsiniz.

