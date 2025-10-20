Министр Фарид Гаибов избран председателем COP10

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов избран председателем 10-й Сессии Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте (COP10).

Как сообщает Report, COP10 начала свою работу сегодня в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

На мероприятии выступил Фарид Гаибов.

В рамках сессии состоялись выборы председателя COP10. По результатам голосования Ф.Гаибов набрал большинство голосов.

Напомним, что министр Фарид Гаибов в 2022 году был избран председателем Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физическому воспитанию и спорту (CIGEPS), а в 2023 году - заместителем председателя 9-й Сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (COP9).