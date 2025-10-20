Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Министр Фарид Гаибов избран председателем COP10

    Индивидуальные
    • 20 октября, 2025
    • 21:27
    Министр Фарид Гаибов избран председателем COP10

    Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов избран председателем 10-й Сессии Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте (COP10).

    Как сообщает Report, COP10 начала свою работу сегодня в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

    На мероприятии выступил Фарид Гаибов.

    В рамках сессии состоялись выборы председателя COP10. По результатам голосования Ф.Гаибов набрал большинство голосов.

    Напомним, что министр Фарид Гаибов в 2022 году был избран председателем Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физическому воспитанию и спорту (CIGEPS), а в 2023 году - заместителем председателя 9-й Сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (COP9).

    Фарид Гаибов COP10
    Фото
    Fərid Qayıbov COP10-un sədri seçilib

    Последние новости

    21:29
    Фото

    На судебном процессе оглашены показания о случаях убийств и захвата заложников гражданских лиц Арменией

    Происшествия
    21:27
    Фото

    Министр Фарид Гаибов избран председателем COP10

    Индивидуальные
    21:19

    Пашинян обсудил с госсекретарем Ватикана соглашение между Арменией и Азербайджаном

    В регионе
    21:05

    США и Австралия подписали соглашение по редкоземам

    Другие страны
    20:59

    Дан Йоргенсен: Европа больше никогда не должна покупать российский газ

    Другие страны
    20:56

    Индия планирует начать добычу нефти в Западной Грузии

    Энергетика
    20:39

    Трамп: Конфликт между РФ и Украиной осложнен личной неприязнью их лидеров

    Другие страны
    20:33

    США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай

    Другие страны
    20:24

    Трамп надеется на справедливую торговую сделку с Китаем

    Другие страны
    Лента новостей